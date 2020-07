Sky, Costacurta: "Al Napoli serve una guida come Gattuso che sceglie anche le mutande" (Di venerdì 10 luglio 2020) Alessandro Costacurta, ex difensore e opinionista Sky, nel corso del sorteggio di Champions League si è così espresso sul Napoli di Gattuso: "Rino probabilmente ha cacciato qualche urlo in più rispetto ad Ancelotti. Leggi su tuttonapoli

GattusoBall : RT @tuttonapoli: Sky, Costacurta: 'Al Napoli serve una guida come Gattuso che sceglie anche le mutande' - tuttonapoli : Sky, Costacurta: 'Al Napoli serve una guida come Gattuso che sceglie anche le mutande' - 8cycling : RT @aliasvaughn: Non casualmente, l'unico che capisce come si vince la Champions e dà lezione ai soloni in studio su Sky rispetto ai proble… - yutomanga : RT @aliasvaughn: Non casualmente, l'unico che capisce come si vince la Champions e dà lezione ai soloni in studio su Sky rispetto ai proble… - oscarvalle1984 : RT @aliasvaughn: Non casualmente, l'unico che capisce come si vince la Champions e dà lezione ai soloni in studio su Sky rispetto ai proble… -