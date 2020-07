Sindrome del martire | Cos’è e come uscirne (Di venerdì 10 luglio 2020) La Sindrome del martire è un problema molto diffuso. Scopriamone i sintomi in modo da riconoscerlo in noi o negli altri per trovarvi un rimedio. Ognuno di noi ha avuto a che fare almeno una volta con qualcuno che pur offrendosi di fare sacrifici per gli altri, continua a lamentarsene ogni giorno. Dalla madre che … L'articolo Sindrome del martire Cos’è e come uscirne è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

