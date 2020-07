Se bevi il caffè amaro potresti essere psicopatico, lo studio (Di venerdì 10 luglio 2020) Se bevi il caffè amaro potresti essere psicopatico “Il caffè lo bevi zuccherato o amaro?” potrebbe diventare una delle prime domande da fare a un appuntamento romantico. Secondo i ricercatori dell’università di Innsbruck, infatti, chi preferisce il caffè amaro, senza zucchero e senza latte, potrebbe nascondere una psicopatia con tendenze sadiche. Dalla ricerca pubblicata sulla rivista “Appetite” emerge una correlazione fra tratti di personalità sadici o psicopatici e preferenze per il caffè nero e altri gusti amari. Per realizzare lo studio sono stati intervistati più di mille soggetti adulti sulle proprie preferenze di sapore sottoposti poi a quattro diversi ... Leggi su tpi

