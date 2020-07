Passo indietro dei Benetton Cederanno il controllo di Aspi (Di venerdì 10 luglio 2020) I Benetton sono pronti al deciso Passo indietro e trattano col governo su tutta la linea. Il governo chiede una riduzione immediata delle tariffe fino al 10%, Autostrade partiva dal 5% ma è disposta a trattare. Il governo chiede 3, 4 miliardi di compensazioni, Autostrade fino a ieri era ferma a 3 ma è disposta a trattare. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

- Affaritaliani : Atlantia, passo indietro dei Benetton Cederanno il controllo di Autostrade -

Cassa depositi e prestiti disposta ad effettuare l'aumento di capitale decisivo per far scendere le quote di Atlantia sotto il 50% I Benetton sono pronti al deciso passo indietro e trattano col govern ...

Passo indietro di Exprivia: tremano i 670 di Settimo

Settimo Milanese (Milano), 10 luglio 2020 - La notizia è arrivata nella tarda serata di mercoledì: "Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia preso atto che non è stato possibile concretizzare soluz ...

