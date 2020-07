Naya Rivera: l’attrice data ufficialmente per morta (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo aver portato a termine le ricerche nei pressi del Lago Piru, le autorità della contea di Ventura danno ufficialmente per morta l’attrice Naya Rivera Ore di apprensione in tutto il mondo per Naya Rivera: l’attrice di Glee ieri era risultata dispersa nei pressi del Lago Piru dove si trovava, per una gita in barca, con il figlio di quattro anni Josey del quale la donna condivide l’affidamento con l’ex marito Ryan Dorsey, dal quale ha divorziato nel 2018. Oggi, dopo aver portato a termine ricerche con un grande dispiegamento di mezzi- si parla di circa 80 unità impegnate nel ritrovamento con elicotteri, barche, sommozzatori e altri veicoli specializzati, è lo stesso sceriffo della Contea di Ventura a dare per morta ... Leggi su zon

