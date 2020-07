Milano, abbandona la madre in autostrada, aggredisce l’autista di un tram e si mette alla guida: fermato da polizia e Atm (Di venerdì 10 luglio 2020) Lascia la madre da sola in autostrada, arriva a un capolinea dei tram di Milano, aggredisce un autista e prende il controllo di un mezzo fino a quando non viene fermato dalla polizia. Finisce all’ospedale Niguarda, in attesa di una valutazione psichiatrica, la folle avventura di un 39enne. L’uomo era ricercato da questa mattina dopo che, verso le 9, aveva lasciato la propria madre a piedi sulla autostrada A7 all’altezza dell’uscita di Binasco. A seguito di una lite per futili motivi, l’uomo aveva strattonato la madre fuori dal veicolo che stava guidando, ne aveva preso il possesso e si era dileguato facendo perdere le proprie tracce. Tre ore dopo, intorno ... Leggi su ilfattoquotidiano

