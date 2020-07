Milan, Ibrahimovic: “Sono tornato per passione e non per soldi. Futuro? Difficilmente in rossonero” (Di venerdì 10 luglio 2020) L’attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista a SportWeek che uscirà in edicola sabato 11 luglio insieme a La Gazzetta dello Sport. Tuttavia, la rosea ha voluto rivelare in anteprima alcune dichiarazioni del classe 1981 di Malmo: “L’Europa League non fa né per Ibra né per il Milan. Voglio giocare per vincere qualcosa altrimenti sto a casa. Dicevano che chiudere in America fosse troppo facile perciò sono tornato. In realtà l’ho fatto esclusivamente per passione dato che sto giocando gratis“. “Sono nato per giocare a calcio – prosegue lo svedese – Futuro? Difficile immaginarmi ancora al Milan. Voglio andare in posto dove comando io e dove le parole ... Leggi su sportface

