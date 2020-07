Luque racconta: “Mi sequestrarono e mi derubarono” (Di venerdì 10 luglio 2020) A 42 anni dal Mondiale in Argentina del ‘78 Leopoldo Jacinto Luque,in un’intervista a Clarín ha rivelato per la prima volta dei retroscena inquietanti su quello che fu un Mondiale molto controverso. La vittoria dei padroni di casa fu vita da molti come un tentativo di occultare gli orrori della dittatura di Jorge Rafael Videla, e distogliere l’attenzione da ciò che infatti torno succedeva nel Paese a due passi dagli stessi stadi dove si giocavano le partite di calcio “Mi fa rabbia quando dicono che diventammo campioni grazie alla dittatura. Dicevano che andavamo in giro coi militari, invece mi hanno sequestrato, derubato e per miracolo non mi hanno anche ucciso. Ti dico: quando iniziai a camminare verso la radura nella mia testa aspettavo solo il suono dello sparo, il ‘Puum’ che mi avrebbe ucciso”. Ha ... Leggi su ilnapolista

