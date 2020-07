Juric e gli screzi con Conte: «Dopo le partite torno una brava persona» – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) In conferenza stampa Dopo il pareggio contro l’Inter, il tecnico Juric ha commentato il suo atteggiamento durante il match Il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha voluto commentare il suo atteggiamento durante i match Dopo aver avuto un diverbio con il tecnico dell’Inter, Antonio Conte. Ecco le parole del tecnico riferite a quell’episodio al termine del match contro i nerazzurri: «Io la vivo così, finisco la partita e torno di nuovo una brava persona. Però durante la partita no, non riesco a Contenermi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

