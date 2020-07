Il Siviglia di Monchi vince in rimonta: un super Banega stende l'Atheltic (Di venerdì 10 luglio 2020) BILBAO, Spagna, - Successo esterno del Siviglia per 2-1 sul campo dell' Athletic Bilbao e posto Champions League al sicuro con il + 6 sul Villarreal a tre turni dal termine della Liga . rimonta ... Leggi su corrieredellosport

Il centrocampista cileno, infatti, ha attirato l'attenzione di alcuni club in giro per l'Europa, c'è il Siviglia in particolare sulle sue tracce: il d.s. Monchi lo monitora da vicino da parecchio temp ...Stando a quanto scrive TuttoMercatoWeb.com, ci sarebbe anche il Siviglia sulle tracce di Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina, dopo che già nella scorsa estate, quando ancora era al Bologna, ...