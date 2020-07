Ibrahimovic: “Se le cose stanno così, difficile vedermi al Milan” (Di venerdì 10 luglio 2020) Ibrahimovic ha realizzato un’intervista per Sportweek. Lo svedese senza peli sulla lingua: “Rangnik? Non so chi sia. Sto giocando gratis” Zlatan Ibrahimovic ha concesso un’intervista a Sportweek, il settimanale de La Gazzetta dello Sport. La rosea ha pubblicato un breve estratto delle dichiarazioni dello svedese. L’attaccante come al solito non ha mostrato peli sulla lingua ed ha discusso apertamente di tutto, senza nessun velo di ipocrisia. “Ibrahimovic gioca per vincere qualcosa o sta a casa, non è un giocatore da Europa League, così come il Milan non è un club da Europa League. Sarà necessario un faccia a faccia con Gazidis. Ma se le cose stanno cosi è difficile che rimanga”. Zlatan ha poi risposto ad una ... Leggi su zon

