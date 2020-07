Ibrahimovic: “Questo non è il mio Milan. Gazidis? Non è arrivata nessuna chiamata” (Di venerdì 10 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset e ha lanciato altre bordate contro il Milan. “Questo non è il mio Milan, ora tutto viene fatto in maniera differente, gli obiettivi non sono più quelli di una volta, quelli del Milan che io continuo ad avere in testa. Io voglio rivedere quella squadra che lotta per lo scudetto e per la Champions. Io mi diverto ancora in campo, ma non gioco per un contratto. Gioco per raggiungere obiettivi che mi diano stimoli: il prossimo anno non so se resto“. Ti aspetti una chiamata da Gazidis? “Non so ma sinora nessuna chiamata è arrivata“. L'articolo Ibrahimovic: “Questo non è il mio Milan. ... Leggi su ilnapolista

AntoVitiello : Ancora #Ibrahimovic, stavolta a Sportmediaset: 'Questo non è il mio #Milan, ora tutto viene fatto in maniera differ… - capuanogio : #Ibrahimovic in versione demolition man: “Questo non è il mio #Milan, ora tutto viene fatto in maniera differente,… - ste1399 : RT @AntoVitiello: Ancora #Ibrahimovic, stavolta a Sportmediaset: 'Questo non è il mio #Milan, ora tutto viene fatto in maniera differente,… - ACMilanBuffalo : RT @AntoVitiello: Ancora #Ibrahimovic, stavolta a Sportmediaset: 'Questo non è il mio #Milan, ora tutto viene fatto in maniera differente,… - Cucciolina96251 : RT @AntoVitiello: Ancora #Ibrahimovic, stavolta a Sportmediaset: 'Questo non è il mio #Milan, ora tutto viene fatto in maniera differente,… -