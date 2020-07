I “pentiti” del climaticamente corretto (Di venerdì 10 luglio 2020) Scienziati in fuga dal catastrofismo gretino. È un dato di fatto che l’emergenza Covid-19 abbia un po’ rubato il palcoscenico alle estenuanti battaglie dell’attivista per il clima Greta Thunberg. La “Persona dell’anno 2019” per il Time, infatti, è un po’ passata in sordina: dopo aver conquistato le prime pagine dei giornali per mesi, grazie a … I “pentiti” del climaticamente corretto InsideOver. Leggi su it.insideover

angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Chiedere scusa su #Youtube è il nuovo format per gli #influencer pentiti. Di fronte alle imprevedibilità del politicamente… - SignorAldo : RT @Linkiesta: Chiedere scusa su #Youtube è il nuovo format per gli #influencer pentiti. Di fronte alle imprevedibilità del politicamente… - Linkiesta : Chiedere scusa su #Youtube è il nuovo format per gli #influencer pentiti. Di fronte alle imprevedibilità del polit… - MaurizioARicci : Abbiamo i primi pentiti del terrorismo ambientalista. 'MI SENTO IN COLPA DI AVER ALIMENTATO L’ALLARMISMO CLIMATIC… - rotpeter1 : @DAVIDPARENZO Io ci metterei anche un pizzico dell’ala dubbiosa di Casa Pound, un groppo di pentiti del KGB e di di… -

Ultime Notizie dalla rete : “pentiti” del