Goats Head Soup dei Rolling Stones ripubblicato a settembre con inediti e bonus track (Di venerdì 10 luglio 2020) Goats Head Soup dei Rolling Stones esce in una nuova versione arricchita a settembre. Lo storico album del 1973 verrà ripubblicato il 4 settembre 2020 in diversi formati, tra cui i due cofanetti LTD Edition (4LP box set e 3CD/1BLU-RAY DISC box set) con numerosi contenuti aggiuntivi. La ristampa di Goats Head Soup segue il successo in tutto il mondo del singolo Living In A Ghost Town e l’esibizione della band con You Can't Always Get What You Want nello special One World: Together at Home. L'album sarà disponibile in due box set e in doppie edizioni deluxe (2CD e 2LP) che includeranno dieci bonus track, con versioni ... Leggi su optimagazine

UnicaRadio : Album storico del 1973. La ristampa sarà in diversi formati, tra questi i due cofanetti LTD Edition “Goats Head S… - fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: #TheRollingStones hanno pubblicato un’altra canzone, 'Criss Cross'. Si tratta di un brano scritto all’inizio degli anni… - Massimo_Poggini : RT @Spettakolo_mag: Viene ristampato lo storico album dei #TheRollingStones #GoatsHeadSoup @RollingStones - DBoltri : RT @MaxxGhe: 09/07/2020. Si intitola 'Criss Cross': - non_si_vince : RT @MaxxGhe: 09/07/2020. Si intitola 'Criss Cross': -