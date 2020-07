Giorgio Mastrota e Natalia Estrada diventeranno nonni per la seconda volta (Di venerdì 10 luglio 2020) Diventano di nuovo nonni Natalia Estrada e Giorgio Mastrota, la figlia Natalia junior aspetta il secondo figlio, l’ex coppia è felicissima Si allarga ancora la famiglia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota. L’ex coppia famosa negli anni 90 a breve vedrà arrivare il secondo nipotino. Infatti, la figlia Natalia Junior, che è la loro unica figlia, è in attesa del secondo bebè. La ragazza, nata nel 1995, è felice di rendere ancora una volta nonni i suoi genitori. E loro sono felicissimi di diventare nonni ancora una volta seppur giovanissimi. Natalia ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Giorgio Mastrota diventa nonno per la seconda volta: il tenero annuncio | FOTO - infoitcultura : Chi è Flo Gutierrez? Conosciamo meglio la moglie di Giorgio Mastrota - jardelm2017 : @esseremassimino E chi si Giorgio mastrota ?????? - alfrig409 : RT @Deficit_Spendin: Riposizionamenti come se non ci fosse un domani. Ebbene, oggi quest'uomo cerca di vendere da mesi il MES come un Gior… - infoitcultura : Giorgio Mastrota sarà nonno bis: la figlia Natalia è ancora incinta -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Mastrota Giorgio Mastrota sarà nonno bis: la figlia Natalia è ancora incinta Newsgo Giorgio Mastrota e Gigi D'Alessio presto nonni bis

Giorgio Mastrota e Gigi D'Alessio saranno pazzi di gioia: entrambi stanno per diventare nonni per la seconda volta. Natalia Mastrota ha annunciato sui social di essere di nuovo incinta del compagno Da ...

Gigi D’Alessio e Giorgio Mastrota nonni per la seconda volta: l’annuncio

Gigi D’Alessio torna a far parlare di sé, ma questa volta non per la storia d’amore con Anna Tatangelo. Il cantante è infatti pronto a diventare nuovamente nonno, dato che il figlio Claudio e la compa ...

Giorgio Mastrota e Gigi D'Alessio saranno pazzi di gioia: entrambi stanno per diventare nonni per la seconda volta. Natalia Mastrota ha annunciato sui social di essere di nuovo incinta del compagno Da ...Gigi D’Alessio torna a far parlare di sé, ma questa volta non per la storia d’amore con Anna Tatangelo. Il cantante è infatti pronto a diventare nuovamente nonno, dato che il figlio Claudio e la compa ...