Formula 1, GP Stiria 2020, Leclerc: “Abbiamo riscontrato dei progressi, sono contento” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Direi che è stata una giornata difficile, anche se verso la fine delle sessioni abbiamo riscontrato alcuni progressi, in condizioni di parecchio carburante a bordo. Vediamo se domani o domenica, a seconda delle condizioni atmosferiche, saremo in grado di migliorare la nostra performance anche con poco carburante a bordo“. Queste sono le dichiarazioni di Charles Leclerc, il quale ha commentato criticamente il nono tempo palesato durante le prove libere del Gran Premio di Stiria 2020. Il pilota monegasco della Ferrari ha successivamente analizzato le potenzialità specifiche degli aggiornamenti riguardanti il fondo della SF1000, ai microfoni dei giornalisti del posto: “C’è sicuramente del potenziale negli aggiornamenti che abbiamo portato ... Leggi su sportface

Una settimana dopo la prima gara austriaca non sono cambiati i valori in campo: Mercedes da battere, ma meteo e affidabilità sono le incognite Dopo meno di 5 giorni la Formula 1 è tornata in pista nel ...L’Alfa Romeo Racing chiude il venerdì di prove libere del GP della Stiria, secondo appuntamento stagionale del Mondiale 2020 di Formula Uno, con il tredicesimo posto di Kimi Raikkonen e il quattordice ...