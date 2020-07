Fidanzati uccisi e fatti a pezzi, i cadaveri nascosti dentro trolley ritrovati tra gli scogli: “Qualcuno sa qualcosa ma non parla” (Di venerdì 10 luglio 2020) Li hanno uccisi, fatti a pezzi, nascosti dentro trolley e sacchi della spazzatura, infine gettati tra gli scogli. Sono stati riconosciuti i due cadaveri, o quel che ne era rimasto, ritrovati alcuni giorni addietro nella zona costiera di Seattle, nello stato di Washington (Stati Uniti). Si tratta di una coppia: il 27enne Austin Wenner e la fidanzata 36enne Jessica Lewis. I due lasciano quattro bambini. La polizia sta cercando di ricostruire l’intera vicenda per risalire ai responsabili dell’efferato omicidio. Per ora è stato escluso che gli adolescenti che avevano rinvenuto i corpi fatti a pezzi della coppia possano avere a che fare con il delitto. Secondo i risultati ... Leggi su ilfattoquotidiano

