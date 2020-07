Beyond a Steel Sky - recensione (Di venerdì 10 luglio 2020) "L'anziano tentava di predire il futuro cercando immagini nel fuoco da campo". Con questa frase pronunciata dal narratore fuori campo si apriva Beneath a Steel Sky, leggendaria avventura grafica di Revolution Software e Virgin Games che ha letteralmente rivoluzionato il suo genere di appartenenza. Arrivato su DOS e Amiga nell'ormai lontano 1994, il gioco immaginava un futuro distopico in cui la Terra, devastata dalle guerre e dal forte inquinamento, era stata suddivisa in diverse Città-Stato in cui i più ricchi potevano prosperare a discapito delle classi meno abbienti.Si trattava, in buona sostanza, di un racconto in stile cyberpunk che poteva vantare una scrittura eccellente per l'epoca ed un comparto artistico splendido, grazie anche al coinvolgimento del celebre disegnatore Dave Gibbons (già illustratore di opere del calibro di Watchmen, Green ... Leggi su eurogamer

