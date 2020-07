Anticipazioni Daydreamer 13 luglio: Levent ingelosisce Can (Di venerdì 10 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 13 luglio: cosa ci raccontano? Alla “Fikri Harika” è arrivato Levent. E’ il titolare della ditta di prodotti biologici per cui l’agenzia di Can deve realizzare una nuova campagna pubblicitaria e figlio di Remide. E’ un bel giovane con la barba, che oltre a Polen, creerà scompiglio nel rapporto tra Can e Sanem. Infatti quest’ultima crederà di aver finalmente trovato il suo “Albatros”, ingelosendo molto Divit. Guliz, in presenza di Geygey, racconta a Sanem di una cartomante online che suggerisce un metodo per predire il futuro leggendo sul fondo delle tazzine di caffé. Sanem legge sul suo smarphone che deve guardare dietro di sé: dalla porta entrerà qualcuno in abito bianco e blu e soprattutto con la ... Leggi su pianetadonne.blog

