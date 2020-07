A Nozzano precipita elicottero, i testimoni: ha toccato cavi elettrici (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – “Ha toccato dei fili elettrici e poi si e’ inabissato”. Questo il racconto di alcuni testimoni oculari ai carabinieri che in questo momento, insieme ai vigili del fuoco, stanno intervenendo in zona Nazzano Romano per le ricerche di un elicottero precipitato. Il mezzo e’ caduto nel fiume Tevere in una zona denominata ‘Tevere Farfa’, nei pressi del ristorante ‘Piccolo Paradiso’. Al lavoro per individuare il velivolo i sommozzatori del Comando provinciale di Roma e quelli dei vigili del fuoco. Leggi su romadailynews

