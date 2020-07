5g: Tim esclude Huawei dall'elenco dei potenziali fornitori (Di venerdì 10 luglio 2020) Fonti Telecom: scelta industriale. Fra i fornitori invitati ci sarebbero, invece Cisco, Ericsson, Nokia e Mavenir and Affirmed Networks Leggi su tg.la7

Corriere : Tim esclude i cinesi di Huawei dalla gara per la rete 5G - Corriere : Tim esclude i cinesi di Huawei dalla gara per la rete 5G - MediasetTgcom24 : Tim esclude il colosso cinese Huawei dalla gara per il 5G #Telecom - infoiteconomia : TIM esclude Huawei per i fornitori di infrastruttura 5G - infoiteconomia : Tim esclude Huawei dall'elenco dei potenziali fornitori per il 5G -