Zio fa fumare una sigaretta alla nipote di 3 anni, poi pubblica il video su Instagram: arrestato (Di giovedì 9 luglio 2020) È stato arrestato e denunciato ai servizi sociali l’uomo che ha fatto fumare alla nipote di tre anni una sigaretta, immortalando la scena in un video diventato virale sui social. Originario della provincia di Mardin, nel sud-est della Turchia, l’uomo si è filmato mentre porge una sigaretta alla bambina seduta di fronte a lui e poi ride del gesto. È stato lui stesso a pubblicare il filmato in rete, su Instagram: in poche ore le immagini hanno fatto migliaia di visualizzazioni, scatenando un’ondata di indignazione: è stato proprio grazie alle numerose segnalazioni degli utenti se la polizia si è attivata, individuando e rintracciando l’uomo, ora ... Leggi su ilfattoquotidiano

