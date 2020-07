Verona-Inter: Lukaku esce per problemi fisici, dolore all’adduttore (Di venerdì 10 luglio 2020) “Speriamo che non sia nulla di grave. Romelu è un giocatore importante. Sentiva dolore alla schiena e ha avuto un problema all’adduttore“. Così Antonio Conte in merito al cambio di Romelu Lukaku avvenuto nella parte finale di Verona-Inter, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Il centravanti nerazzurro è stato sostituito da Lautaro Martinez e ha abbandonato il campo vistosamente dolorante. Conte nel post partita ha informato che nelle prossime ore la situazione verrà valutata con lo staff medico. Leggi su sportface

