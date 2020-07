Veltri (D.i.Re): “Ecco il cambiamento che esigiamo” (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – “Quello presentato oggi e’ uno straordinario lavoro corale, realizzato a tempi di record da tante associazioni e coordinato dalla rete D.i.Re. Il cambiamento che vogliamo, anzi che esigiamo, e’ una presa di posizione sulle proposte relative alle 12 aree affrontate 25 anni fa a Pechino. Le donne hanno retto il Paese nei primi mesi dell’anno e la pandemia ha mostrato come il lavoro di cura richieda una revisione dei rapporti di genere, ha mostrato il mancato riconoscimento delle donne nello spazio pubblico e come il sistema di soli uomini che include solo formalmente le donne stia fallendo. Inoltre non si e’ fatto tesoro dell’esperienza dei Cav e bisogna ripartire da noi; e’ questo il cambiamento che vogliamo”. Sono le parole di Antonella Veltri, presidente della rete D.i.Re., intervenuta, in collegamento skype, in apertura della presentazione del Position Paper ‘Il cambiamento che vogliamo. Proposte femministe a 25 anni da Pechino‘, in corso a Roma nella sede dell’agenzia Dire. GARGANO (BEFREE): CONTRO VIOLENZA SERVE OTTICA DI GENERE Leggi su dire

