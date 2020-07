Va a cena con gli amici in Versilia, protesta per il servizio e il ristoratore gli sferra un pugno in faccia (Di giovedì 9 luglio 2020) Una cena finita decisamente male quella di un uomo di Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Lo scorso febbraio aveva deciso di recarsi in un locale della Versilia. Accomodatosi ad un tavolo con alcuni conoscenti, dopo aver atteso inutilmente di essere servito, ha avanzato le proprie rimostranze al ristoratore. Da Reggio Emilia al pugno in Versilia L’esercente, però, non ha gradito le proteste. Per tutta risposta ha aggredito il cliente colpendolo con un pugno al volto, fratturandogli il naso. L’uomo ha dovuto far ricorso alle cure mediche. Una volta rientrato a casa, si è rivolto ai carabinieri della locale Stazione i quali hanno avviato le indagini e hanno identificato l’aggressore in un 36enne abitante in provincia di La Spezia. Conclusi gli ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : cena con "In 250 a cena con Salvini. Non tutti sono stati accontentati: non preoccupatevi, tornerà ad Arezzo" ArezzoNotizie Simona Colonna canta alla Crota d’Calos, poi arte, picnic e rapaci

Sabato, cena panoramica nel parco del Castello con la musica di Sonia De Castelli (prenotazione obbligatoria entro il 9 luglio). Domenica 12 luglio «Picnic al Castello»: il pranzo al sacco, da ...

Experience Liguria: scoprite luoghi, persone e sapori con una guida nuova e speciale

Questa volta a raccontare la bellezza e l’originalità di una vacanza in Liguria sono gli stessi operatori. Capaci di spiegare senza giri di parole, perché solo in Liguria si riescono a visitare borgh ...

