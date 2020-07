Usa, record di nuovi contagi a Tulsa. Solo due settimane fa ci fu l’ultimo comizio di Trump. Fauci: “L’epidemia non è sotto controllo” (Di giovedì 9 luglio 2020) È “più che probabile”, scrive il New York Times, che c’entri l’ultimo comizio elettorale di Donald Trump dietro al nuovo focolaio di contagi da coronavirus a Tulsa, in Oklahoma. Si tratta di un nuovo record negativo per la città dove sono stati registrati 261 nuovi casi lunedì e 206 martedì, rivela Bruce Dart, direttore del dipartimento della Salute di Tulsa, in una conferenza stampa. “Negli ultimi due giorni abbiamo avuto quasi 500 casi e sappiamo che abbiamo avuto diversi eventi importanti circa due settimane fa – racconta Dart -, quindi immagino che dobbiamo Solo unire i punti”. Quindi, per il resto della conferenza stampa, Dart ha ricordato ai suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano

