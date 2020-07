Su Autostrade il Governo non ha più scuse: se è un bene pubblico, se lo riprenda (Di giovedì 9 luglio 2020) Adesso basta, su Autostrade decidetevi: questa sentenza della Corte Costituzionale deve essere un punto e a capo, non una ennesima epigrafe a fine puntata, un messaggio del tipo: “Vuoi vedere il prossimo episodio?”. Decidere significa prendere una risoluzione, qualunque essa sia. Autostrade deve essere nazionalizzata? bene, se così è, si faccia questo passo una volta per tutte, e poi l’intendenza degli avvocati e delle carte bollate seguirà, come è accaduto anche in questa vicenda. Autostrade deve restare ai benetton? Si trovi la quadra di un compromesso ragionevole e poi si chiuda la guerra, con un taglio netto. Quello che non può accadere è che si continui così: mosse, trattative coperte, dichiarazioni bellicose, contromisure, ... Leggi su tpi

matteosalvinimi : Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il govern… - GiovanniToti : Dopo due anni di minacce, immobilismo, proclami, giustizia promessa e rimandata il ponte di #Genova verrà riconsegn… - GiovanniToti : Il #Governo Pd-M5S riconsegna il ponte di #Genova proprio ad Aspi. E poi eravamo noi gli amici di Autostrade... Do… - PNichelli : Ottimo articolo di @mariolavia. Il governo Conte non dice la verità, e quando può nasconde le frottole dietro gli… - marcellone8 : RT @ADeborahF: Ridateci Toninelli #RevocaSubito #NienteSoldiAiBenetton -