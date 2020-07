Spal verso la Serie B, Di Biagio: «Finché la matematica non ci condanna…» (Di giovedì 9 luglio 2020) Luigi Di Biagio ha commentato la dura sconfitta subita contro l’Udinese: le dichiarazioni dell’allenatore della Spal Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro l’Udinese. UDINESE – «Loro sono stati più incisivi e noi troppo passivi e poco reattivi. Hanno avuto qualcosa in più nel complesso». RESTARE ALLA Spal – «Indipendentemente dalla categoria, l’avevo già detto al presidente. Qui si lavora molto bene e ci sono i presupposti per fare un gran lavoro. Ma stasera è l’ultimo dei miei problemi perché mi sento responsabile dei risultati che non arrivano». ATTEGGIAMENTO – «Abbiamo dimostrato molto in diverse partite. Quando ... Leggi su calcionews24

