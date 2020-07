Sacha Baron Cohen, in bikini rosa di pizzo, tenta di "aggredire" Rudolph Giuliani (Di giovedì 9 luglio 2020) Nuova performance di Sacha Baron Cohen che, con indosso un bikini rosa di pizzo, ha fatto irruzione in una stanza in cui Rudolph Giuliani stava tenendo un'intervista. Dopo la finta performance musicale a una manifestazione di estrema destra, Sacha Baron Cohen ne avrebbe combinata un'altra delle sue facendo irruzione in un hotel di Manhattan in cui Rudolph Giuliani stava tenendo un'intervista con indosso un bikini rosa di pizzo. Dopo la performance sonora alla convention di estrema destra nello stato di Washington, il nuovo bersaglio di Sacha Baron Cohen è l'ex ... Leggi su movieplayer

