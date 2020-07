Roma, trovati diversi gatti feriti da pistola a piombini: è caccia ai responsabili (Di giovedì 9 luglio 2020) Negli ultimi mesi, nel municipio VI di Roma, più precisamente nel quartiere di Torre Angela sono stati registrati diversi casi di ritrovamenti di vari gatti e piccioni feriti. Ultimo della lista, un gatto rinvenuto dall’associazione Earth e trasportato alla clinica veterinaria Borghesiana dove dopo diversi accertamenti, nel corpo dell’animale è stata rinvenuta la presenza di piombini. La clinica stessa ha confermato che non si trattava del primo caso che trattavano e anzi nell’ultimo mese avevano già curato almeno 3 gatti. Evidentemente all’interno del quartiere c’è qualcuno che “per passatempo”, se la prende con questi poveri animali innocenti e che a causa del delinquenziale ... Leggi su ilcorrieredellacitta

NicolaMorra63 : Dopo decenni di politiche di controllo evanescenti, non ci si deve stupire se addirittura Dirigenti del MISE vengan… - CorriereCitta : Roma, trovati diversi gatti feriti con pistola a piombini: è caccia ai responsabili - romadailynews : Meteo Roma del 09-07-2020 ore 06:10: meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Schira: 'Mario Rui e Di Lorenzo, accordi trovati per i rinnovi' - Barbarella2323 : RT @Arianna5422: Coronavirus Roma, trovati e messi in isolamento 36 bengalesi in aeroporto: 'Disinnescata una bomba' Ma che avete disinnes… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma trovati Coronavirus Roma, trovati e messi in isolamento 36 bengalesi in aeroporto: "Disinnescata una bomba" RomaToday Ruba occhiali da sole e fugge via: nei guai una minorenne a Roma

“Al ladro al ladro”. Questo hanno udito ieri mattina gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, mentre stavano transitando in via Cola di Rienzo. Poi, han ...

Stadio Roma: “La foglia di fico per dare cemento a Parnasi”. Parola di Raggi

C’è stato un tempo in cui le classi politiche venivano giudicate per la loro capacità di costruire grandi e moderne opere pubbliche, soprattutto nelle metropoli. Un ponte, un palazzo di giustizia, un ...

“Al ladro al ladro”. Questo hanno udito ieri mattina gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, mentre stavano transitando in via Cola di Rienzo. Poi, han ...C’è stato un tempo in cui le classi politiche venivano giudicate per la loro capacità di costruire grandi e moderne opere pubbliche, soprattutto nelle metropoli. Un ponte, un palazzo di giustizia, un ...