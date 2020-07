Rientro a scuola, me li immagino così i miei primi gloriosi 45 minuti di lezione (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono consapevole che la notizia scolastica del giorno sia quella dei test sierologici a tutto il personale scolastico. Sono già qui, pronta a sottopormi a qualunque cosa, quindici giorni prima dei blocchi di partenza. Che se contiamo l’inizio della scuola al 14 settembre, l’esame andrebbe fatto il 31 agosto, ma se consideriamo l’inizio dell’anno scolastico il 1 settembre, a ferragosto invece che il grigliatone si fa il tampone. Va benissimo, in effetti fare tutti gli anni la stessa cosa viene un po’ a noia. Tuttavia, tra le varie boutades scolastiche estive di questi giorni torridi e convulsi, la mia fervida immaginazione si è bloccata sul Manuale Operativo per la ripartenza, giuro si chiama così, uscito in Veneto. No, ma è fatto benissimo, eh, ci sono anche gli schemini con i banchi a nido d’ape, in banchi ... Leggi su ilfattoquotidiano

marcodimaio : Il 14 settembre, finalmente, tutti in classe. Non possiamo permettere che la tornata elettorale del 21 settembre re… - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Lezioni da casa, incubo a settembre per i genitori - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Didattica a distanza, avanti anche a settembre - before2000 : - Disabili_com : Linee guida per il rientro a scuola: cosa si prevede per la formazione del personale e per l’inclusione dei bambini… -