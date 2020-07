Previsioni Meteo Toscana: domani temperature in aumento, punte fino a +34°C (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi sereno o al più poco nuvoloso nel pomeriggio per qualche addensamento pomeridiano sui rilievi e per il transito di modeste velature. Venti: deboli settentrionali con rinforzi di Maestrale nel pomeriggio su costa e Arcipelago. Mari: poco mossi. temperature: in ulteriore lieve aumento, in particolare le minime. Tassi di umidità non elevati. domani sereno con transito di velature. Venti: deboli occidentali. Mari: calmi o poco mossi. temperature: stazionarie o in lieve aumento con punte ... Leggi su meteoweb.eu

La parte più attiva dell’impulso frontale scorrerà sui Balcani. Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci ...

Le previsioni meteo aggiornate per la regione EMILIA ROMAGNA.

