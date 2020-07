Penne al fumé: un primo da leccarsi i baffi! La ricetta veloce (Di giovedì 9 luglio 2020) Le Penne al fumé sono un primo piatto facile e velocissimo da preparare. Si realizza con pochi e gustosi ingredienti che tutti abbiamo in casa. La ricetta cremosa delle Penne al fumé Le Penne fumé sono un primo piatto facile e veloce da realizzare. Si prepara con pochi e gustosi ingredienti che tutti abbiamo in casa è non richiede particolari doti culinarie. La ricetta ideale se si ha poco tempo a disposizione o in caso di visite impreviste. Vediamo insieme la ricetta cremosa delle Penne al fumé Ingredienti 350 gr Penne rigate 150 gr pancetta affumicata 300 ml passata di pomodoro 200 ml panna 1 bicchierino da caffè di brandy 1/2 scalogno olio ... Leggi su bloglive

