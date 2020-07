Pascucci: Valorizzare le competenze degli amministratori locali (Di giovedì 9 luglio 2020) Pascucci: Valorizzare le competenze degli amministratori locali – Italia in Comune scalda i motori in vista delle prossime regionali in Campania. Ieri sera il coordinatore nazionale del partito, Alessio Pascucci, ha partecipato ad un evento organizzato a Serino (Av) da Fronte Comune. L’incontro, al quale hanno partecipato moltissimi sostenitori, è stato l’occasione per tracciare il percorso di Italia in Comune, il partito nato il 16 aprile 2018 che raccoglie l’adesione di oltre quattrocento fra sindaci e amministratori locali, con lo scopo di riunire le liste civiche e gli amministratori locali del Paese in un progetto capace di rappresentare la voglia di partecipazione ... Leggi su romadailynews

