PAGELLE Spal Udinese: TOP e FLOP del match VOTI dopo primo tempo (Di giovedì 9 luglio 2020) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Spal Udinese Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Spal e Udinese, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: De Paul FLOP: Bonifazi VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

infoitsport : Sampdoria-Spal, le pagelle di CalcioWeb: Linetty protagonista, ferraresi arrendevoli [FOTO] - infoitsport : Samp-Spal, le pagelle: Linetty mai così prolifico, 7.5. Floccari stavolta non va, 5 - infoitsport : Pagelle Sampdoria – Spal 3-0: Linetty e Gabbiadini per la vittoria blucerchiata – Voti Fantacalcio - Dalla_SerieA : Samp-Spal, le pagelle: Linetty 7,5. Floccari 5 - - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #SampdoriavsSpal le #pagelle: Linetty mai così prolifico, 7.5. Floccari stavolta non va, 5 -