Mose | domani la prova generale con il premier Conte

Per il Mose si tratterà del primo test completo con sollevamento Contemporaneo delle paratoie in tutte le bocche di porto Per il Mose domani verrà effettuato un test molto importante. Sarà l'ennesima prova di funzionamento, ma è la prima in assoluto in cui tutte le 78 paratoie del sistema saranno sollevate in Contemporanea. La laguna sarà isolata tramite la "chiusura" dei tre varchi di collegamento con il mare. L'evento sarà particolarmente significativo e lo si intuisce dalla folta presenza di rappresentanti istituzionali attesi: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli, il governatore Luca Zaia e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

