L’Equipe: Osimhen ha chiesto qualche giorno di riflessione, il Lille deve chiudere entro il 16 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Equipe dedica una pagina ai problemi finanziari del Lille che in Francia è noto come Losc (Lille Olympique Sporting Club). Come scritto più volte sul Napolista, il Lille è stato rimandato dall’organismo di controllo economico-finanziario dei club: la Dncg, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Il quotidiano sportivo francese scrive che c’è una data importante per il futuro del club della Francia del Nord: il 16 luglio. entro una settimana il Lille deve aver inviato la documentazione alla Dncg. Non può vendere ufficialmente entro quella data perché il mercato è chiuso, ma l’operazione deve essere chiusa. Il club deve vendere per ... Leggi su ilnapolista

