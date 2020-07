L’algoritmo che indica quali sono le mete più sicure (e più belle) per le vacanze (Di giovedì 9 luglio 2020) (Foto: Getty Images)Nella valigia delle vacanze 2020, tutti vogliono infilare una cosa ben precisa: la sicurezza. La tranquillità di scegliere una meta che sia attraente, ovvio, ma anche il più possibile al riparo dai rischi legati alla pandemia da coronavirus. Tornano utili in questo senso strumenti come le mappe aggiornate e il nuovo Travel Safe Algorithm lanciato da Lastminute.com Group, che scandaglia le destinazioni, le analizza da diversi punti di vista (dalla diffusione del virus alla qualità della sanità, dal numero di siti Unesco alle strutture ricettive) e ogni settimana sentenzia quali sono le mete più sicure per i viaggiatori italiani. Che, dati alla mano, hanno una gran voglia di partire: se ad aprile le ... Leggi su wired

