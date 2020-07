Inter, Tonali non basta. Conte pronto al triplice sacrificio per riabbracciare il suo pupillo (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempi di decisioni difficili, quelli che si apprestano a vivere in casa Inter. La squadra ha diversi elementi di altissimo livello eppure continua ad inanellare risultati non proprio lusinghieri. Gli allenamenti di Conte hanno permesso a chi si impegna di più di emergere e andare a conquistarsi un posto anche con lo sfavore dei pronostici … L'articolo Inter, Tonali non basta. Conte pronto al triplice sacrificio per riabbracciare il suo pupillo Leggi su dailynews24

Gazzetta_it : Operazione Grande #Milan Il lavoro di #Pioli base per #Rangnick. E su #Tonali sfida a @Inter - fcin1908it : Inter, pit-stop a Brescia per Tonali? Marotta non vuole aste, ma c'è un motivo se prende tempo -… - DonnarummaFans : Futuro Milan: Pioli, Rangnick e sfida all’Inter per Tonali - 7champx : @masolinismo @DiMarzio Ha fatto uscire la notizia di tonali per poi umiliarci quando andrà all'Inter - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - #Tonali, è #derby con l'Inter: il punto -