Inter, riscatto di Sensi quasi sicuro: permanenza non certa. Condizioni fisiche decisive (Di giovedì 9 luglio 2020) Tutt’altro che certa la permanenza di Sensi all’Inter La travagliata stagione di Stefano Sensi sta facendo riflettere (e non poco) l’Inter sulla sua permanenza anche per la prossima stagione. Il centrocampista sarà quasi sicuramente riscattato dal Sassuolo, ma non è da escludere una sua cessione nella prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, il futuro del numero 12 nerazzurro dipenderà molto dalle sue Condizioni fisiche: qualora dovesse protrarsi i problemi fisici una sua cessione non sarebbe da escludere. L'articolo Inter, riscatto di Sensi quasi ... Leggi su intermagazine

ArcangeliPietro : @saveriocamba Juve = Kuluseski e Arthur Inter = ACKIMI Napoli = Petagna Riscatto Politano E Osimeh a Napoli Roma =… - passione_inter : VIDEO - Calciomercato Inter, CorSera: 'Sensi, riscatto poi rischia l'addio' - - fcin1908it : Colpo di scena sul futuro di Sensi? CorSera: 'L'Inter lo riscatterà ma poi...' - - Bertolca10 : L'Inter cerca il riscatto a Verona e intanto pensa alla prossima stagione. Sul mercato finiranno Skriniar, De Vrij… - enrico_mancio : @Kataklinsmann Ma quando dicono che l'Inter pagherà il riscatto significa che lo hanno rapito? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter riscatto VIDEO – Calciomercato Inter, CorSera: “Sensi, riscatto poi rischia l’addio” passioneinter.com Calciomercato Inter, 30 milioni per il doppio colpo | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul possibile doppio affare col ... L’Ad nerazzurro punta a chiudere l’operazione in prestito oneroso più diritto/obbligo di riscatto, ma è probabile ...

L'Inter pesca ancora in Premier League: i nerazzurri sognano il doppio colpo dal Chelsea

L'Inter rafforzerà la presenza di ex calciatori della Premier League nella rosa per la prossima stagione, frutto dell'ottimo impatto sia di Romelu Lukaku sia di Ashley Young e in attesa di definire ...

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul possibile doppio affare col ... L’Ad nerazzurro punta a chiudere l’operazione in prestito oneroso più diritto/obbligo di riscatto, ma è probabile ...L'Inter rafforzerà la presenza di ex calciatori della Premier League nella rosa per la prossima stagione, frutto dell'ottimo impatto sia di Romelu Lukaku sia di Ashley Young e in attesa di definire ...