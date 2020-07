Il retroscena: Gosens in Bundesliga? Non è scontato. L’Inter ci pensa e studia. Su Emerson Palmieri… (Di venerdì 10 luglio 2020) Robin Gosens ha dimostrato ancora una volta di essere un formidabile interprete della fascia sinistra. Occhio al suo futuro: l’Atalanta è un club sempre più prestigioso ma quando intuisce che bisogna cedere lo fa. Non a caso aveva chiesto informazioni anche su Fares in uscita dalla Spal (occhio sempre al Torino). Gosens aveva espresso il suo desiderio di giocare in Bundesliga ma ci chiediamo e vi chiediamo: se lo chiamasse l’Inter? Ci sono stati contatti anche negli ultimi giorni: l’Inter vuole potenziare bene anche la corsia mancina dopo il gran colpo Hakimi. La suggestione Alaba? A chi non piacerebbe, ma ripetiamo: fino a quando sono in corso i negoziati con il Bayern per il rinnovo, a cifre incredibili, è bene concentrarsi soltanto sub quest’aspetto. Ovviamente, l’Inter ... Leggi su alfredopedulla

