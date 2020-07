Ibra è sempre il solito, e ci piace (Di giovedì 9 luglio 2020) Il solito Ibra, quello che piace così tanto. Un misto di arroganza e ironia, sfacciataggine e umorismo. Non sarebbe lui, altrimenti. Il volto da duro che si scioglie improvvisamente in una risata fragorosa, quelle frasi a effetto che diventano titolo, hashtag, tendenza su tutti i social dopo milioni di condivisioni. Le telecamere lo cercano prima, durante e dopo ogni partita. Ogni espressione del viso viene tradotta e interpretata, perché con lui non si sa mai. È successo anche in Milan-Juventus quando, dopo aver trascinato i suoi in un'incredibile rimonta, Zlatan è uscito e si è seduto in panchina. Un'inquadratura lo ha pizzicato mentre mimava con la mano il gesto del «parlare». E tanto è bastato per scatenare l'inferno sui social. I tifosi, in pieno delirio da super impresa (da 0-2 ... Leggi su gqitalia

infoitsport : Milan, Pioli e Ibra vogliono uscire alla grande. Ma lasciare a casa l’allenatore è sempre più difficile - indiavolati : @halajuventus @chechcc Non fa sempre tridente Sarri? Per me potrebbe giocare benissimo con Dybala trequartista e CR… - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Ieri sera dopo Milan-Juventus 4-2, un Ibrahimovic in versione “assoluta” Come sempre... Leggi tutto: - sophie2798 : RT @PieEnne: Sarà sempre casa tua ??@Ibra_official - IleniaRagozzino : RT @FeliceRaimondo: L'arrivo di Ibra ha cambiato la squadra, è innegabile. Questo gruppo di ragazzi andava responsabilizzato e incoraggiato… -