Hellas-Inter, le formazioni ufficiali (Di giovedì 9 luglio 2020) Hellas VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Pessina, Lazovic; Stepinski. All. Ivan Juric Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lukaku. All. Antonio Conte Foto: LaPresse L'articolo Hellas-Inter, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri al lavoro al Centro Sportivo Suning in vista di #VeronaInter: tutte le foto ??… - news24_napoli : Hellas Verona-Inter, le formazioni ufficiali: Conte si affida a Sanchez… - sportface2016 : VIDEO #VeronaInter | Gol da urlo di #Lazovic, che dribbling su #Skriniar - Calciodiretta24 : Gara subito in salita per l'Inter, al 2' in gol Lazovic -