FLEET&BUSINESS - Elettrificazione e sicurezza al centro del Digital Event (Di giovedì 9 luglio 2020) Cybersecurity, Elettrificazione, Coronavirus: sono questi i temi caldi, anzi bollenti, nel dibattito sulle flotte. E, naturalmente, sono stati al centro del Fleet&Business Digital Event, che ha visto tredici protagonisti impegnati su tre tavoli tematici e oltre 120 iscritti tra i professionisti del settore collegati in streaming. Il periodo del lockdown, con la drammatica fermata di tutto il settore, ha inevitabilmente segnato un prima e un dopo. Ma i grandi trend non si arrestano, e anzi la ripresa lascia intravedere una spinta ancora più decisa verso linnovazione. Il momento di transizione tra tecnologie differenti è tuttaltro che compiuto e sinterseca con il tema sempre più ineludibile della sicurezza, mentre le esigenze di ridurre i costi, da parte delle aziende come dei ... Leggi su quattroruote

FerroFerro23 : Raga io non vi spammo la mia foto in un tweet perchè vedere la mia faccia sull'# mi mette ansia Ma comunque non l'h… - clealusyfir : andate nei fleet del mio ragazzo per vedere una brutta frecciatina alla mia persona - MaxWhitesand : @eroilroscio Sì, e non c'è differenza tra fleet a manetta dei propri selfie 'castigati' e un culo in TL. Anzi.. Anz… - Mimmo_Ble : Il #fleet: questo sconosciuto. A me arrivano solamente da @fanpage, @poliziadistato, @_Carabinieri_,… - lwtbreakswalls : ma anche voi avete la barra dei fleet completamente vuota perché nessuno li fa? -

Ultime Notizie dalla rete : FLEET&ampBUSINESS Elettrificazione Twitter: data breach, hacktivisti sospesi, tasto modifica, risposte con Fleet e molto altro Fidelity News Elettrificazione e sicurezza al centro del Digital Event

Cybersecurity, elettrificazione, Coronavirus: sono questi i temi caldi, anzi bollenti, nel dibattito sulle flotte. E, naturalmente, sono stati al centro del Fleet&Business Digital Event, che ha visto ...

Twitter: data breach, hacktivisti sospesi, tasto modifica, risposte con Fleet e molto altro

L’appropinquarsi al fine settimana da parte di Twitter non è decisamente avvenuto all’insegna della positività, col microblog del CEO Jack Dorsey, che è risultato coinvolto in un pericoloso data breac ...

Cybersecurity, elettrificazione, Coronavirus: sono questi i temi caldi, anzi bollenti, nel dibattito sulle flotte. E, naturalmente, sono stati al centro del Fleet&Business Digital Event, che ha visto ...L’appropinquarsi al fine settimana da parte di Twitter non è decisamente avvenuto all’insegna della positività, col microblog del CEO Jack Dorsey, che è risultato coinvolto in un pericoloso data breac ...