Dani Alves: «Tutte le vite sono importanti» – VIDEO

Dani Alves, terzino del San Paolo, si è schierato in prima linea contro il razzismo: queste le parole dell'ex giocatore della Juve Dani Alves, terzino del San Paolo, ha parlato del razzismo schierandosi in prima linea per combatterlo. Le sue parole. «Dobbiamo essere visti come esseri umani e non come calciatori, piloti di Formula 1, cestisti o sportivi in generale. Dovremmo essere considerati come essere umani pensando che ogni vita è importante».

Ultime Notizie dalla rete : Dani Alves Dani Alves, canestro in rovesciata! Corriere dello Sport.it Dani Alves, colpo spettacolare in rovesciata: è canestro!

Giocata da fuoriclasse del difensore brasiliano come mostrato da lui stesso con un video diffuso sui social. (da Dani Alves Instagram) ...

I calciatori più espulsi del secolo: vince Sergio Ramos davanti a Rafa Marquez (e Felipe Melo è solo terzo). Fra i top c’è pure Ibrahimovic

Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, Rafa Marquez e Felipe Melo. È il podio dei tre giocatori più espulsi in Europa dal Duemila a oggi nella classifica stilata dal sito Transfermarkt.com. Analizzan ...

