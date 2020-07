Congedo di 30 giorni anche con più figli, chiarimenti Inps (Di giovedì 9 luglio 2020) La circolare Insp n. 81/2020 pubblicata ieri fornisce novità sul Congedo di trenta giorni a famiglia con causale specifica Covid-19. L’ente previdenziale specifica che il Congedo parentale può essere fruito in alternativa al bonus bebè. La fruizione è ammissibile a patto che non si usufruito più della metà del valore, che corrisponde fino a 600 o 1.00 euro in base alla categoria lavorativa di appartenenza. L’Inps con la circolare ha confermato la possibilità di alternanza fra i due strumenti, questo chiarimento già era stato anticipato nella circolare relativa al bonus numero 73/2020. Il Congedo parentale nasce con l’intento di sostenere le famiglie per contrastare l’emergenza dell’epidemia da Coronavirus. Molti i ... Leggi su notizieora

