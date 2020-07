Blitz nella centrale del falso, centinaia di passaporti contraffatti: tremano 13 persone (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ incensurato e ha 64 anni l’uomo arrestato dai carabinieri della stazione di Somma Vesuviana per possesso e produzione di documenti falsi. I militari, che giorni scorsi avevano notato movimenti sospetti nelle vicinanze della sua abitazione, hanno scoperto all’interno di un garage attiguo un vero e proprio centro di produzione di documenti falsi. All’interno del locale sono stati rinvenuti e sequestrati 31 macchinari estremamente sofisticati impiegati per la produzione e la rilegatura di documenti di identità di varia natura. I militari hanno recuperato 100 passaporti contraffatti (13 dei quali erano già intestati a persone italiane e straniere in corso di identificazione), 16 cliché metallici con l’emblema dello Stato Italiano e ancora, pronte ... Leggi su anteprima24

