Autostrade, ultimatum di Conte: “Proposta entro fine settimana o revoca” (Di giovedì 9 luglio 2020) ultimatum del Presidente del Consiglio ad Autostrade: se non si avrà una proposta concreta si procederà a revocare la concessione Arriva l’ultimatum del Presidente del Consiglio per Autostrade. “O arriva una proposta vantaggiosa per lo Stato”, ha detto il premier in un colloquio con la Stampa, “o procediamo alla revoca, pur consapevoli che comporta insidie giuridiche”. Decisione che ha dato luogo a molte controversie. Infatti la decisione del Presidente del Consiglio è condivisa dal Movimento 5 stelle ma osteggiata da Matteo Renzi. Quest’ultimo dichiara: “la revoca è impossibile a farsi, basta con il populismo degli annunci”. La situazione di stallo in cui si trovano Autostrade e l’esecutivo dovrebbe essere risolta in ... Leggi su zon

repubblica : Ultimatum ad Autostrade - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi - MediasetTgcom24 : Ponte di Genova, ultimatum di Conte ad Autostrade per l'Italia: 'O arriva una proposta seria o scatta la revoca'… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ponte di Genova, ultimatum di Conte ad Autostrade per l'Italia: 'O arriva una proposta seria o scatta la revoca' #Asp… - vivere_sardegna : Vicenda Autostrade, ultimatum Conte: “O arriva proposta o scatta la revoca” - antony220970 : RT @RisatoNicola: L'ultimatum di #Conte ad #Autostrade per l'Italia: 'O arriva una proposta o scatta la #revoca' Tarallucci e vino rientre… -