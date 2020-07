Anthony Fauci dice che Trump non ha avuto una buona idea nel relegare gli esperti in seconda fila (Di giovedì 9 luglio 2020) In un’intervista al Corriere della Sera, l’immunologo Anthony Fauci, a capo della task force anti-Covid-19 di Donald Trump, racconta dell’errore del presidente nel non ascoltare gli esperti e del suo cambio di rotta. «Diciamo che non era stata una buona idea relegarci in seconda fila. Deve averci ripensato, visto che ci ha rimessi in prima fila», ha spiegato Fauci. «Trump Non ha mai cercato di licenziarmi, anche se i giornali lo hanno scritto. In realtà mi ascolta molto, anche se non tutte le volte. Adesso è molto interessato a riaprire il Paese e a riattivare l’economia.» LEGGI ANCHE > Record contagi in USA, Trump: ... Leggi su giornalettismo

Coronavirus, balzo di contagi a Tulsa dopo il comizio di Trump

Balzo di casi di coronavirus a Tulsa, la città dell'Oklahoma dove Donald Trump ha tenuto un comizio il 20 giugno. La contea ha registrato 206 nuovi casi di coronavirus martedì e 261, un record, lunedì ...

