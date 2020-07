Adesso basta. Perché Pierluigi Diaco dice addio ai social (Di giovedì 9 luglio 2020) Niente social. Il profilo Instagram di Pierluigi Diaco sta per essere chiuso. Il conduttore di “Io e te” - il programma di Rai1 - decide di sterzare. basta post, foto e social. basta linciaggi mediatici (di cui è stato più volte vittima). “Manterrò solo Twitter”, scrive su Instagram. E negli ultimi giorni, Diaco è stato attaccato duramente da qualcuno che l'ha preso di mira. Si è parlato, prima, di una presunta e furiosa lite con Matano in via Teulada (di cui non ci sono prove e testimoni). Poi sarebbe spuntato l'episodio choc della sedia volata (anche in questo caso senza prove) dieci anni fa durante UnoMattina estate. Un vero attacco. Lui, con l'aplomb di sempre, probabilmente sa chi ... Leggi su iltempo

